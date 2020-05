Juve campione a tavolino? Like di Agnelli a un tifoso: "Non vogliamo lo scudetto così, non siamo l'Inter"

Notizie Calcio - Andrea Agnelli ribadisce il proprio no a uno scudetto a tavolino in stile PSG. Il presidente della Juventus si era espresso sull'argomento già in tempi non sospetti e lo ha fatto di nuovo, seppur indirettamente e attraverso un mezzo inedito. Ovvero un 'like' a un tifoso bianconero via Twitter. "Non vogliamo vincere in questo modo. Spero che sia declinato l'invito. Ci spero. Noi non siamo l'inter", ha scritto il sostenite. Da lì il 'mi piace' del patron piemontese che ribadisce dunque la sua posizione in merito.