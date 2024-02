Ultime news. Al termine di Napoli-Barcellona 1-1, il difensore del Napoli Juan Jesus è stato sorteggiato per il classico controllo anti-doping che si fa sempre dopo le partite.

Il calciatore ci ha scherzato su Instagram, con una foto che lo ritrae torcia in mano nel buio dello stadio Maradona, e ha scritto: "Quando vieni sorteggiato all’antidoping ma non ti scappa...", ironizzando sul tempo perso nel post-partita per rispondere alla chiamata dell'antidoping.