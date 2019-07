James Rodriguez compie 28 anni: il Real Madrid fa gli auguri a Vinicius, ma non a lui. Ci pensa l'ex compagno Muller: "Ti auguro il meglio per il futuro"

Quest'oggi, venerdì 12 luglio, è il compleanno di James Rodriguez, calciatore che piace tantissimo al Napoli, per il quale è già cominciata una vera e propria trattativa col Real Madrid. Non solo James compie gli anni, ma anche Vinicius, attaccante dei 'blancos', per il quale il club ha voluto omaggiarlo con gli auguri attraverso un post su Twitter. Lo stesso Real, però, gli auguri non li ha fatti, invece, a James, il quale è stato consolato dall'ex compagno al Bayern, Muller, con un messaggio d'affetto sui social: "Ti auguro il meglio per il futuro".