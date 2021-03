Intervento killer di CR7 su Cragno, Ziliani: "Contro la Juve il rosso non esce mai!"

Ultime notizie calcio - Paolo Ziliani, noto giornalista, ha commentato così su Twitter l'episodio del presunto rosso per Cristiano Ronaldo:

"Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di Ronaldo in faccia a Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di Fourneau e Calvarese. Quindi come da copione Calvarese ha falsato (e quindi deciso) la partita. Non ha espulso Ronaldo per un fallo spaventoso (calcio in faccia a Cragno: la Juve doveva restare per 70’ in 10) e Ronaldo ora segna gol a macchinetta. Trattasi di furto con scasso".