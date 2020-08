Inter sconfitta in finale, la Juventus twitta subito i complimenti al Siviglia: è polemica sui social

Ultime notizie calcio. Il Siviglia è per la sesta volta campione d'Europa League, battendo in finale per 3-2 l'Inter. In questi minuti, oltre alla ovvia delusione, i tifosi nerazzurri si sentono anche provocati dai rivali storici della Juventus: il club bianconero, infatti, non appena è terminata la partita ha twittato i complimenti al Siviglia campione. Un tempistica che non è piacuta ai supporters meneghini che hanno subito preso di mira il profilo ufficiale della Juve.