Ultime notizie calcio Napoli - In mattinata Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha fatto visita a Largo Maradona per posare davanti al murales realizzato in suo onore. A fare gli onori di casa Antonio Bostik, uno dei fondatori dello storico gruppo ultras “Teste Matte”.

