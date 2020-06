Insigne riceve una Lamborghini da sua moglie, Biasin senza mezzi termini: "C***i loro!"

Notizie Napoli calcio. Sta facendo molto discutere la scelta di Lady Insigne di regalare una Lamborghini al marito per il suo compleanno. La coppia è stata accusata da più parti di poca sensibilità in un momento così delicato, ed in tal senso è arrivata anche la risposta su Twitter di Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero non ha usato mezzi termini:

"In questa uggiosa domenica ritengo sia molto importante che ognuno dica la sua sulla Lamborghini regalata dalla signora Insigne al marito. Parto io: c***il oro".