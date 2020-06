Notizie Napoli calcio. Oggi Lorenzo Insigne ha compiuto 29 anni: il capitano azzurro, dato anche il momento particolare, ha festeggiato in famiglia come testimoniano le foto pubblicate sui social network. Sorrisi, torta e brindisi per una serata speciale per l'attaccante partenopeo.

