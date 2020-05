Ultime notizie calcio Napoli - In occasione della festa della Patria in Argentina, il Napoli ha pubblicato sui propri canali social spagnoli un fotomontaggio che ritrae alcuni ex azzurri provenienti proprio da quella terra. Tra questi c'era anche Jesus Datolo che ha ricondiviso l'immagine su Instagram, in modalità stories, ringraziando il club per il bel pensiero avuto per lui.

