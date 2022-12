In casa Juve non si rassegnano, Chiariello: "Che cretini! Ma come fanno a non capire?"

In casa Juventus non si danno pace e di recente TuttoJuve ha di nuovo messo in discussione la scelta della Procura di non coinvolgere il Napoli nella riapertura del processo sulle plusvalenze. Su Twitter, il giornalista Umberto Chiariello risponde dicendo la sua: "Ma che cretini! Ma come fanno a non capire che vige il giusto principio giuridico del NE BIS IN IDEM e che la richiesta di REVOCAZIONE si può fare solo di fronte a nuove prove atte a cambiare il giudizio e quindi chi non c’è nell’inchiesta PRISMA non può essere coinvolto?".