Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e noto tifoso della Fiorentina, ha scritto un messaggio sui social dopo la sconfitta contro il Napoli chiamando in causa il rigore molto discusso assegnato al Napoli: "È ripartito il campionato, a Firenze una bellissima partita. Abbiamo perso ma la Viola ha giocato bene: ci divertiremo. Amici del Napoli: siamo d’accordo che questo NON era rigore? Speriamo che col VAR vada meglio dalla prossima. Buon campionato a tutti"