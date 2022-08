Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha fatto il punto della situazione sulle operazioni di mercato degli azzurri:

"Per Raspadori e Simeone situazione invariata. L'attaccante del Sassuolo deve chiedere alla sua società di andare al Napoli, rifiutando altre offerte. Napoli fiducioso sulla base di 30 mln. Per Simeone si attende Petagna al Monza, quando completerà una cessione in attacco"