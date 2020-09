Ultime notizie calcio Napoli - Samuel Meloni, attaccante della Roma coinvolto nello scambio che porterà Arek Milik in giallorosso e lui e Modugno in azzurro, ha pubblicato una storia per salutare il club capitolino:

"Sembra ieri il primo giorno in cui mi sono ritrovato in questa maglia, dove ho pianto, sorriso, faticato, sudato ma soprattutto ho dato tutto me stesso. Ringrazioni tutti gli allenatori, fisioterapisti e la dirigenza, ma soprattutto i miei compagni, la mia seconda famiglia".