Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, ha pubblicato attraverso la sua pagina Facebook un video in cui lui stesso registra da un'abitazione di Via Tasso, a Napoli, il traffico in cui è coinvolto anche il bus del Milan che, dall'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, sta raggiungendo lo stadio San Paolo. Il titolo del video è 'Il bus del Milan bloccato'. Clicca sul file in allegato per vedere il video.