Icardi mezzo napoletano: canta 'O surdato nnammurato al party di Lautaro! [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi per il momento non ha dato una risposta definitiva al Napoli e a De Laurentiis, attraverso la moglie-agente Wanda Nara. Attende la Juventus, lo si sa da tempo, ma se non dovesse passare quel treno bianconero potrebbe iniziare a pensare seriamente all'ipotesi di approdare all'ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, "l'indizio social": Icardi canta 'O surdato nnammurato

E che ci starebbe molto bene anche dal punto di vista ambientale l'ha dimostrato ieri sera: scherzandoci su, infatti, Mauro Icardi sa cantare napoletano. Ieri sera l'attaccante argentino è stato fra i protagonisti della festa di Lautaro Martinez a Milano, accompagnato da Wanda Nara e dove ha ritrovato tutti gli amici del mondo Inter. Ma soprattutto, si è divertito come si può vedere dalle immagini, a cantare O' surdato nnammurato insieme ad amici napoletani e Lautaro Martinez, intonando il celebre ritornello "Oje vita mia!".

Ecco uno scatto della serata di ieri sera con Wanda Nara e Mauro Icardi della Pennino Production, che ha curato le immagini del party:

Icardi e Wanda Nara al party di Lautaro

Le ultime sulla trattativa

Intanto, Tuttosport nell'edizione odierna insiste sull'ipotesi Napoli in caso di 'no' alla Juventus dell'Inter di Marotta e si esprime in questi termini sulla trattativa:

"Di fronte ad un probabile, secco “no” dell’Inter all'offerta Juve, il 2 settembre il Napoli tornerebbe alla carica con una ghiotta offerta: il cartellino di Milik (che non si sta allenando con il gruppo da quasi due settimane) più 20 milioni cash per il cartellino di Icardi, che firmerebbe col Napoli un quinquennale da 6,5 milioni a stagione, più bonus e disponibilità a trattenere per sè alcuni sponsor".

