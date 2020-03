I baby talenti della SSC Napoli lanciano la sfida ai tifosi: sui social spopola la #OrangeChallenge [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli - "I nostri ragazzi hanno lanciato la sfida! E tu… come te la cavi? #OrangeChallenge": così la SSC Napoli ha lanciato una sfida ai propri tifosi. Riesci a palleggiare con un'arancia? E' questo il guanto di sfida lanciato dai baby talenti della SSC Napoli. "Tra poco torneremo in campo, non preoccupatevi che andrà tutto bene": questo il diktat dei ragazzini azzurri che invitano la tifoseria alla prudenza vista l'emergenza Coronavirus.

