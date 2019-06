Giornata di relax a Capri per tre compagni di squadra: Alberto Grassi, Roberto Inglese e Jacopo Dezi, tutti in forza al Parma, si sono ritrovati per passare la giornata in barca. Con loro anche Andrea Conti e Roberto Gagliardini. Divertimento e risate in barca, il tutto a ritmo di musica.

