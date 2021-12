Ghoulam si gode le vacanze a New York: il terzino azzurro in prima fila per una partita NBA [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Vacanze di Natale oltreoceano per Faouzi Ghoulam, che ha scelto di trascorrere le feste a New York. Nel suo tour nella "Grande Mela" il terzino del Napoli ha scattato diverse foto a Times Square, prima di fare tappa in altri luoghi.

Ghoulam a New York si gode l'NBA

Ghoulam, da grande appassionato della palla a spicchu, ha anche presenziato in primissima fila ad una partita di NBA nel Christmas Day: sui suoi canali social ha infatti postato alcuni scatti di New York Knicks-Atlanta Hawks, gara in programma al Madison Squadre Garden.

