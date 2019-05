Faouzi Ghoulam, difensore algerino del Napoli, ha pubblicato due fotografie sui social che lo ritraggono all'interno dello stadio San Paolo con la squadra Under 11 del Montreynaud, quartiere di Saint-Etienne, città dove giocava il calciatore azzurro fino a qualche anno fa. "Felice di far visitare il San Paolo alla squadra dell'Under 11 del Montreynaud". Clicca sui file in allegato per vedere le due fotografie.