Geolier in tuta del Napoli a Sanremo, diventa un murales: ecco dove | FOTO

Napoli - Geolier ha fatto appassionare tantissimi napoletani orgogliosi del noto rapper napoletano che si è presentato a Sanremo in tuta del Napoli. Arriva ora un murales dedicato a lui per quel giorno sul red carpet dell'Ariston.

Murales Geolier tuta Napoli Sanremo - Nel giorno del green carpet a Sanremo, alla vigilia dell'inizio del Festival della musica italiana, si è presentato in tuta del Napoli Geolier e non con un abito elegante come gli era stato chiesto dai vertici della Rai. Le immagini sono divenute subito virali e ora sono diventate addirittura un murales grazie a Taddeo Del Gaudio, che ha dipinto il noto rapper napoletano ad Angri in un negozio di abbigliamento.