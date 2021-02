Ziliani: "Caro De Laurentiis, è ora di dire basta ai continui torti arbitrali contro il Napoli!"

Ultime notizie Napoli. La sconfitta di ieri a Genova brucia, anche alla luce delle tante occasioni avute dagli azzurri nei minuti finali di gara e soprattutto per il rigore negato a Mario Rui nel contrasto in area di rigore con Scamacca. A tal proposito, il giornalista Paolo Ziliani si rivolge al presidente del Napoli, invocando provvedimenti concreti nei confronti dei torti arbitrali.

"De Laurentiis, fai qualcosa per gli arbitri"

Ecco il messaggio di Ziliani su Twitter: "Caro De Laurentiis presidente della SSC Napoli, premesso che il momento no del Napoli è responsabilità di tutti, società, allenatore e giocatori, non sarebbe il caso di dire basta ai continui torti (ultimo caso: il rigore non dato ieri a Mario Rui) patiti per mano degli arbitri?".