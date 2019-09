Notizie Calcio - Nicolò Schira, giornalista di Gazzetta, scrive su Nikola Maksimovic: "Rinnovo pronto per Nikola Maksimovic con il Napoli fino al 2024 con ingaggio da 2,7 milioni netti a stagione. Per il serbo in estate rifiutate le offerte di Eintracht, Monaco e Sevilla. Ultimi dettagli da sistemare con Ramadani e poi sarà fumata bianca"