Gabriel vicino all'Arsenal, il Napoli può essere beffato: spunta l'indizio social [FOTO]

Ultime calciomercato Napoli. Tra gli azzurri e l'Arsenal è testa a testa per il difensore Gabriel del Lille. Entrambe le squadre hanno sostanzialmente accontentato le richieste del club francese ed ora sono in attesa di una risposta dal giovane centrale brasiiliano. Il Napoli lo vorrebbe per sostituire Koulibaly ed è per questo che sta tergiversando in attesa della partenza del senegalese.

Il tempo intanto scorre e dall'Inghilterra rimbalzano diverse voci secondo le quali Gabriel, stanco di aspettare, starebbe per dire si ai i: ulteriore possibile conferma arriva anche dai social, dove il padre dei ragazzo ha piazzato un "like" sotto ad una foto che ritrae il figlio con la maglia dell'Arsenal. Solo un caso oppure il Napoli rischia davvero di essere beffato?