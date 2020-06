Festa Coppa Italia, Maksimovic scatenato si getta fra i tifosi: canta "O' surdato nnamurato" e abbraccia tutti! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - E' arrivato come tanti ieri alla stazione di Afragola, dove non sono mancati i tifosi ad attendere i calciatori. Che in molti son saliti su un taxi e sono andati via. Vale lo stesso per quanto riguarda il taxi per Nikola Maksimovic, che però si è fermato qualche istante a fare festa con i tifosi dopo la vittoria ai calci di rigore in finale contro la Juventus in Coppa Italia, segnando anche il terzo dei quattro rigori segnati dagli azzurri.

Nikola Maksimovic era in taxi quando è stato inondato dall'affetto dei tifosi: il difensore serbo protagonista della notte dell'Olimpico ha 'messo la testa fuori' dal finestrino e dopo aver sfogato tutta l'adrenalina con qualche pugno all'auto, ha 'chiesto' e ottenuto di intonare "O' surdato nnammurato" con i tifosi del Napoli. Completamente scatenato nelle immagini di questa notte.

Nikola Maksimovic, festa Coppa Italia: il video

CLICCA SU PLAY PER GUARDARE IL VIDEO: