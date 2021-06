"Felice anniversario", lady Mertens sorprende Dries con un cartello durante Belgio-Portogallo [FOTO]

Euro 2020 - Il Belgio ha strappato il pass per i quarti di finale degli Europei grazie alla vittoria di misura con il Portogallo firmata Thorgan Hazard e nel prossimo turno affronterà l'Italia. Dries Mertens, subentrato a De Bruyne al 3' della ripresa, è stato uno dei protagonisti dell'impresa dei Diavoli Rossi contro i campioni in carica. L'attaccante del Napoli, però, ha un motivo in più per festeggiare. Il 27 giugno di sei anni fa, infatti, Mertens convolava a nozze con la moglie Katherine Kerkhofs. La showgirl, dunque, ha deciso di fare una sorpresa al marito presentandosi sugli spalti dell'Estadio de La Cartuja di Siviglia con uno striscione per celebrare l'anniversario di nozze. Mertens ha gradito la sorpresa postando la foto della moglie con il cartellone scrivendo: "Che donna".