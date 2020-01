Ultimissime calcio Napoli - "Come si fa a cambiare Ancelotti con Gattuso?". E' questa la domanda che si fanno sui social i tifosi dell'Everton, gli stessi tifosi inglesi poi ringraziano il Napoli per aver preso la decisione di esonerare Ancelotti lo scorso dicembre. "Con Ancelotti 10 punti in 5 partite, Gattuso 3 punti in 5 gare", ricordano i supporters dell'Everton: "Per fortuna a Napoli hanno fatto questa scelta, grazie".