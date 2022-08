Notizie Calcio - Chiusure tempestive, anticipi, recuperi e dominio sul gioco aereo: ovvero, semplicemente Kalidou Koulibaly. L’ex difensore azzurro ha esordito in Premier League e ha giganteggiato come suo solito in Everton-Chelsea finita 1-0 per i blues. Stampa e tifoseria londinese incantata dalla super prestazione. Clicca sul play in basso per vedere una sintesi di ieri.