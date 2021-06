Eriksen sorride e scrive dall'ospedale: "Sto bene, date le circostanze. Grazie a tutti voi"

Un messaggio da Christian Eriksen. È quello che la DBU, la federcalcio danese, consegna a tutto il mondo, insieme alla foto del centrocampista dell’Inter che sorride dall’ospedale di Copenaghen dove è tuttora ricoverato per accertamenti: “Ciao a tutti. Grazie mille per i vostri dolci e fantastici saluti e messaggi da tutto il mondo. Ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora fare alcuni esami in ospedale, ma sto bene. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti noi, vi auguro il meglio, Christian”.