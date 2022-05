Dries Mertens si allena anche in vacanza... con la maglia del Napoli | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - In attesa di incontrare De Laurentiis per accordarsi sul rinnovo di contratto con i partenopei, Dries Mertens è in vacanza. Ma non perde occasione di tenersi in forma ed allenarsi, anche in vacanza.

Ecco le immagini postate dal belga oggi, con l'allenamento e gli scatti dell'attaccante della SSC Napoli in scadenza di contratto. Ma che spera di trovare a breve un nuovo accordo con De Laurentiis. Intanto si allena, in vista degli impegni prossimi col Belgio in Nazionale.

Clicca su play per guardare il video: