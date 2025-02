Ultime notizie SSC Napoli - Simpatico siparietto via social, con Dries Mertens e famiglia che cantano “L’Italiano” di Toto Cutugno in un locale a Istanbul. Dove l'ex Napoli gioca con la maglia del Galatasaray. Ma l'attaccante belga, nel cantare, cambia il finale in “napoletano vero”, guardando il piccolo Ciro Mertens al suo fianco: un gesto che non è passato inosservato via social, ai tifosi partenopei.

Ecco il video: