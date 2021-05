Dopo la lite di ieri torna il sereno in casa Inter: Conte e Lautaro simulano un incontro di boxe in allenamento [VIDEO]

Ultime notizie calcio - Esilarante il video pubblicato da Antonio Conte, allenatore dell'Inter, sui propri canali social. Dopo il litigio che c'è stato ieri nella sfida contro la Roma, i due, al termine dell'allenamento odierno, hanno messo in scena nel centro sportivo un ring per un incontro di boxe con Romelu Lukaku ad indossare i panni del presentatore. Ovviamente grosse risate in tutto il gruppo nerazzurro, che dunque dimostra una volta di più l'unità di intenti e la serenità che lo caratterizzano.

Clicca sul video in allegato