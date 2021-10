Donnarumma dopo i fischi in Italia-Spagna: "A testa alta verso i prossimi obiettivi"

"Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi".

Le prime parole di Gigio Donnarumma all'indomani del ko della Nazionale a San Siro arrivano da Instagram. Sul proprio profilo social il portiere azzurro commenta l'esito della semifinale di Nations League contro la Spagna. Una serata difficile per l'ex portiere del Milan, bersagliato dai fischi dei tifosi per gran parte della partita. Donnarumma però non ne fa menzione nel suo messaggio social in cui posta due foto del match. Va detto che dopo un primo tempo in cui è stato preso di mira, nel corso del quale ha anche rischiato un autogol mancando la presa su un tiro di Alonso (salvato dal palo, sarebbe stata una papera clamorosa), Gigio si è poi riscattato con una parata provvidenziale nella ripresa, quando San Siro si è infuocato tornando a sostenere la Nazionale con l'enfasi delle "Notti magiche".