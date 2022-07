Napoli Calcio - “Ciao, sono Dicoprio. Kim, ascolta Kim: guarda questo, guarda. Eh? Questo è il panorama di Napoli. Capisci? Perché non vuoi venire a Napoli? Non sbagliare. I francesi sono così, invece i napoletani sono gentili. Non sbagliare la tua scelta, ti aspetto a Napoli. Ciao Kim, ciao. Un bacio", è questo il video-messaggio su Instagram che il noto tifoso giapponese ha postato con mittente Kim Min-Jae diviso tra Napoli e Rennes. Clicca sul play in basso per vedere.