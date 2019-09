Di Natale, l'ex agente: "Doveva venire al Napoli con Quagliarella per giocare insieme, saltò tutto per diversi motivi"

Bruno Carpeggiani, ex agente di James Rodriguez e Di Natale, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Di Natale è stato vicino al Napoli nell'anno in cui è andato Quagliarella in azzurro, il giocatore è rimasto a Udine per diversi motivi, sarebbero dovuti trasferirsi entrambi e giocare insieme nel Napoli. Lazzari è un gran giocatore, il Napoli era su di lui come tante altre squadre, poi è la Lazio che ha fatto un grande acquisto".