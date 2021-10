Diego Demme si gode il lungomare di Napoli in compagnia del noto pizzaiolo napoletano, Vincenzo Capuano, e Giuseppe Russo di "il mio viaggio a Napoli".

Il centrocampista azzurro in giro a Via Caracciolo durante la sosta per le Nazionali, è appena tornato a disposizione dopo un lungo infortunio e potrà rapppresentare per Spalletti una risorsa fondamentale a centrocampo.