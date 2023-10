L'audio di De Zerbi diventa virale: confidenza da pelle d'oca a Lele Adani | VIDEO

L'opinionista sportivo Lele Adani ha pubblicato sui social una nota vocale mandatagli da Roberto De Zerbi.

Nell'audio, De Zerbi racconta le sue emozioni mentre passeggia per Brighton. "Camminando per la città, che bello è vedere i bambini piccoli camminare il giorno della partita con la maglia, in attesa della gara. Mi è venuta la pelle d'oca, se uno dovesse pensare solo a quello, com'è che fai a giocare male? A perdere un contrasto? Ad arrivare secondo su un pallone? Ca**o che roba che è il calcio, a 44 anni sono ancora in questo stato. Mi è venuta la pelle d'oca... Ciao Lele".

Lele Adani ha commentato così: "Ore 12.23 di ieri pomeriggio, giovedì di Europa League: un amico mi manda un messaggio. Secondo me, in questo vocale c’è tanto del segreto della magia del calcio, che si rinnova giorno dopo giorno. leri sera questo mio amico che con orgoglio definisco Fratello, ha ottenuto che la sua squadra raggiungesse la prima vittoria in Europa. I valori si rinnovano ancora una volta e viaggiano in simbiosi con il suo calcio. Ci tenevo a condividerlo con voi, perché sono da sempre convinto che il bene genera bene e le persone speciali sono sempre necessarie anche agli altri ed è giusto che i loro pensieri profondi, non sempre ma a volte, vengano condivisi anche se nascono da conversazioni private. Con le nostre emozioni possiamo generare nuove emozioni. È il bello della vita, e del calcio. Complimenti Roby".