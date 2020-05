De Luca: "Scusa virus, siamo di fronte all'imbecillità totale!" [VIDEO]

Coronavirus, ultimissime notizie Regione Campania. "Abbiamo costruito 800 posti letto in più di terapia intensiva. Qualche imbecille si è lamentato che non fossero occupati". Inizia così il video divenuto virale in queste ore che ritrae il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle prese con una delle sue ormai famosissime uscite in diretta Facebook. Nel rivolgersi ai suoi corregionali, De Luca non ha sopportato le critiche di coloro che lamentano un utilizzo poco efficiente delle risorse economiche della Regione per far fronte all'emergenza coronavirus: se è vero che De Luca sta facendo di tutto per arginare i contagi, è anche vero che la sua amministrazione negli anni si è resa protagonista di drammatici tagli alla sanità.

De Luca virale sul web: "Scusa virus, questa è imbecillità totale"

E adesso che la Campania si attrezza in fretta e furia per ricostruire ciò che è andato perso negli anni scorsi, qualcuno si è lamentato del fatto che i posti di terapia intensiva ormai non servono più. De Luca gli ha risposto con un sonoro "Imbecille! Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Ringraziamo il Padre Eterno se abbiamo i posti di terapia intensiva non occupati da malati. Cose dell'altro mondo, siamo di fronte all'imbecillità totale!". In allegato il video.