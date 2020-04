"De Laurentiis compra la sua maglia e poi non gli rinnova il contratto?", sui social spunta il like di Mertens [FOTO]

Ultime notizie Napoli. Il rinnovo di Dries Mertens continua a tenere banco in casa Napoli: il belga, in scadenza, sembrava ad un passo dall'accordo biennale ma alcuni intoppi hanno rimesso in discussione l'affare. Intanto sui social lo stesso centravanti ha pubblicato un "mi piace" sibillino dopo che lo stesso De Laurentiis si è aggiudicato la sua maglietta in un' asta benefica: "Possibile che De Laurentiis compri la sua maglia e poi non gli rinnovi il contratto?", questo l'interrogativo che si legge nel post.

