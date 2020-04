De Laurentiis: "Felice di essermi aggiudicato all'asta la maglia di Mertens di Napoli-Barcellona!"

Ultime notizie calcio Napoli - La maglia di Dries Mertens, all'asta organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, è stata la seconda venduta al prezzo più alto. E' stata, infatti, battuta a 15mila euro ed il "fortunato" è una persona a sorpresa. Si tratta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che se l'è aggiudicata per questa cifra a nome del Napoli. A dare l'annuncio è lo stesso patron azzurro sul proprio profilo Twitter:

"Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile".