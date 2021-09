DAZN, furia Capuano (Radio 24): "Inimmaginabile proseguire così con DAZN! O risolve in streaming, altrimenti..."

"Massimo rispetto per chi ci lavora, ma così è inimmaginabile proseguire. Qualunque sia l’origine del problema, #DAZN deve essere messo in condizione di fornire il servizio. In streaming, se riesce, o con altri strumenti se serve", questa l'ira del collega Giovanni Capuano di Radio 24, in merito ai problemi di DAZN.

Ecco il tweet: