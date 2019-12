Davide Ancelotti e la sua compagna lasciano Napoli, il messaggio di Ana alla baby sitter: "Addio, non sarà per sempre" [FOTO]

Davide Ancelotti e la sua compagna Ana Galocha hanno lasciato la città di Napoli in queste ore. La moglie dell'ex vice allenatore della SSC Napoli ha salutato con un messaggio strappalacrime la baby sitter dei suoi due piccoli figli. Ecco la didascalia che accompagna lo scatto postato su Instagram:

"Alessia farà sempre parte della mia famiglia, parte della parte più importante della mia vita, i miei figli ... non avrebbero potuto avere qualcuno migliore di te in questi primi mesi della loro vita! Devo ringraziarti un milione: Grazie per la tua infinita pazienza. Grazie per la tua inesauribile dolcezza. Grazie per i giochi, le canzoni e le tate. Grazie per la tua simpatia. Grazie per avermi sempre reso facile, con la tua "calma Ana, calma, non ti preoccupare di nulla ...". Grazie per la tua bella compagnia. Grazie per essere un buon esempio per i miei piccoli, hai già lasciato parte di te in loro e quanto bene hai lasciato. Grazie per aver fatto la fotografa. E così potrebbe essere un giorno intero. Sei stata come una sorella e un amica per me, sei stato molto importante per tutti. Mi assicurerò che Leo e Lucas si ricordino di te per tutta la vita, ora è il momento di dirti addio ma non sarà per sempre, ci penserò io! Ti vogliamo tanto bene!".