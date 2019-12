Cristiano Ronaldo, la sorella attacca van Dijk: "Frustrato! Ti ha sempre battuto, non puoi sederti al suo stesso tavolo"

Ultimissime calcio Napoli - Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram a proposito delle parole di van Dijk su suo fratello:

"Penso che alcune persone vivano completamente frustrate!! E fuori dalla realtà...così tanta umiltà! Ora, caro Virgili, dove stai andando? Cristiano Ronaldo è andato e venuto mille volte. Vedi, mio caro Virgil, Cristiano è stato un campione e ha vinto nel paese in cui giochi da anni e in cui non hai ancora vinto. Cristiano Ronaldo è stato anche il miglior giocatore e marcatore del paese in cui giochi. A proposito, era anche più giovane di te. Poi, caro Virgil, Cristiano è andato in altri posti ed è diventato il più grande della storia. Il Real Madrid: ti dice qualcosa, Virgil? Forse è così, perchè questo club - con Cristiano - ti ha battuto nella finale di Champions League. Di queste, Ronaldo ne ha già 5. E quel Ronaldo hanno battuto la tua Arancia (l'Olanda, in Nations League, ndr) in una finale. E' stato difficile, Virgil? Abbiamo pietà. Caro Virgil, in uno dei periodi meno vincenti della carriera, Cristiano ha comunque vinto più titoli di te. Fantastico, vero?"