Coronavirus, un infermiere personalizza la sua tuta protettiva e diventa Meret: "Difendiamo la nostra Napoli" [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Alle volte basta anche un piccolo gesto per regalare un sorriso a chi soffre. Mario, infermiere di Pompei, ha deciso di "trasformarsi" in Alex Meret personalizzando la sua tuta lavorativa: "Alex oggi ti porto con me, per difendere insieme la nostra Napoli". Questo il bellissimo messaggio diffuso sui social che è arrivato fino al numero uno azzurro: immediata la pubblicazione anche sul profilo Instagram dell'ex SPAL che ha voluto così ringraziare Mario per il bel gesto.

