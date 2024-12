Giordano: "Conte già sapeva tutto: l'urgenza del Napoli è tornare sul mercato a gennaio"

Tweet di Marco Giordano al termine di Lazio-Napoli 3-1:

"Un allenatore del livello di Conte sapeva a cosa poteva andare incontro. Lo aveva spiegato martedì, molto chiaramente. La partita di stasera spiega che l’urgenza a gennaio è quella di un centrale davvero affidabile che sappia giocare anche basso a sinistra. Per il resto, è tutto molto delineato: il Napoli deve entrare in Champions e se in primavera è lì, deve giocarsela per vincere lo scudetto. La Coppa Italia non poteva essere considerato un obiettivo da perseguire in una stagione che ripartiva da fondamenta tattiche completamente nuove, da un progetto completamente diverso. Chi sostiene il contrario, non sa o fa finta di non sapere di calcio".