Come si pronuncia Beukema? Sentite le risposte dei napoletani | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Sam Beukema è il nuovo acquisto della SSC Napoli! Ma come si pronuncia il suo nome?

Come si pronuncia Beukema? I tifosi del Napoli ci provano

Andrea Rossi di Alici Come Prima, che è a Dimaro per CalcioNapoli24, lo ha chiesto direttamente ai tifosi napoletani in ritiro. Sentite le loro risposte!