Cm.it, Giordano: "Giusto il pareggio del Cagliari nel finale e vi dico perché"

"Giusto il pareggio del Cagliari nel finale di gara: il risultato √® (quasi) sempre figlio della prestazione e quella del Napoli √® lontana da un giro-palla accettabile, da una sicurezza nelle scelte, da una serenit√† nel cercare la giocata non scontata. La catena di nefandezze nel gol del pareggio sardo che culmina con la follia di Juan Jesus √® da consegnare agli archivi degli orrori. Il problema non √® pi√Ļ la corsa Champions, ma capire come ripartire la prossima stagione".

Questo il commento di Marco Giordano, collega di Calciomercato.it, dopo Cagliari-Napoli.