Clemente di San Luca: "Orsato non ha arbitrato bene, Matuidi andava espulso! Massa scandaloso in Fiorentina-Napoli, ha regalato un rigore ai viola"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, professore ordinario di Diritto Amministrativo:

"Mi sentivo che sabato avremmo vinto. Non credo che Orsato abbia arbitrato bene come dicono tutti: Matuidi andava espulso e la punizione che ha portato all'autogol è inesistente. Mertens contro la Fiorentina non ha simulato, Massa ha arbitrato in maniera scandalosa, ha regalato un rigore ai viola. L'attaccante belga ha subito fallo. E' vergognoso parlare di simulazione".