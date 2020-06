Festa Napoli-Juventus - Delirio ad Afragola, alla stazione dei treni dov'è arrivato il Napoli. Entusiasmo alle stelle per Dries Mertens in particolare, che s'è scatenato al coro: "Ciro, Ciro!", ma non solo.

Perché nel passare in taxi fra la folla, ha simulato un bacio sul finestrino con un tifosi che lo stava particolarmente acclamando.

Clicca su play per guardare il video: