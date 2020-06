Circola sui social un vecchio video privato di Maradona, scoppia la rabbia dei napoletani

Notizie Calcio Napoli - Sta girando sui social da questa mattina, un video di Maradona che balla in occasione di una festa in condizioni psicofisiche molto precarie, in cui, l'ex campione argentino mostra il suo sedere a chi lo filmava.

Un video che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli e i fan di Diego perché si tratta di un video privato e soprattutto di immagini risalenti a qualche anno fa, in un periodo molto difficile del Pibe de Oro.

Inoltre, il video è stato rimesso in circolazione proprio in occasione dell'anniversario della storica doppietta di Maradona all'Inghilterra.