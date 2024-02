Il messaggio di Giovanni Simeone dedicato a sua moglie Giulia Coppini per il giorno di San Valentino.

Dedica romantica dell'attaccante del Napoli attraverso il profilo Instagram: "E per il destino della vita in un giorno come oggi ci siamo fidanzati.. tutto passa così velocemente che ci dimentichiamo che passa il tempo! Desidero tanto continuare ad accompagnarti in questo cammino della vita e che possiamo essere felici insieme".